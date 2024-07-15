Казахстанское консульство откроется в Астрахани

«Утвердить прилагаемый Протокол к Соглашению между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об открытии Консульства РК в городе Астрахани, РФ, и Консульства России в городе Уральске, РК, совершенного в Астане 20 мая 2024 года».