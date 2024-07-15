Комитет по охране водных ресурсов создан в Казахстане

«Борьбу с незаконным использованием воды министерство берет под особый контроль. Работа нового комитета направлена на профилактику правонарушений и охрану водных ресурсов страны. Вместе с предлагаемыми нами изменениями в законодательство это должно значительно усилить борьбу с “черным рынком” воды», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.