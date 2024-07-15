Военная операция на Украине, день 873-й

8:59 Взрывы произошли в Николаевской области Украины, сообщает издание «Страна.ua».
8:54 Средства ПВО сбили и перехватили шесть беспилотников над Орловской, Брянской и Курской областями — Минобороны РФ.
8:44 ВС РФ нанесли удар по личному составу ВСУ и складу боеприпасов в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
8:36 Взрывы прозошли в Одессе, сообщило издание «Обозреватель».
8:28 Над Орловской областью средства РЭБ обезвредили беспилотник ВСУ, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор региона.
8:23 Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины — онлайн-карты.
8:15 Генсек НАТО Йенс Столтенберг на вопрос об идее Польши сбивать ракеты над Украиной заявил, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт.
8:12 Украинские СМИ ночью сообщали о взрывах в Одессе.
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8:09 Евросоюз планирует организовать саммит во время проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа, чтобы бойкотировать ее из-за визитов Орбана в Россию и Китай, пишет Politico со ссылкой на источники в Брюсселе.
По словам одного из собеседников издания, если в тот же день, когда должна пройти встреча в Будапеште, Боррель созовет официальную встречу, министры не смогут поехать в Венгрию. Как отметил другой дипломат, таким образом Евросоюз хочет «послать четкий сигнал» Венгрии, что та не может говорить от лица всего ЕС.
8:04 Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 22 украинских БПЛА: 15 над Брянской областью, 6 над Крымом и один над Липецкой областью, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 873-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.