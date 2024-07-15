Стала известна стоимость проведения выборов и «еврореферендума»

«В бюджете было выделено около 250 миллионов леев на президентские выборы для обоих туров. Мы сделали этот дополнительный запрос на референдум в размере 37 миллионов леев и на голосование по почте 19 миллионов леев. Закон О государственном бюджете был скорректирован, и эти деньги были предусмотрены в бюджете. Таким образом, предполагаемый и утвержденный бюджет составляет примерно 306 миллионов», — сказала Караман.