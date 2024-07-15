Стала известна стоимость проведения выборов и «еврореферендума»

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Проведение президентских выборов 2020 года обошлось молдаванам более чем в 149 миллионов леев. Хотя Центральная избирательная комиссия объявляла, что для голосования из государственного бюджета будет выделено около 167 миллионов леев, расходы были сокращены.
«В бюджете было выделено около 250 миллионов леев на президентские выборы для обоих туров. Мы сделали этот дополнительный запрос на референдум в размере 37 миллионов леев и на голосование по почте 19 миллионов леев. Закон О государственном бюджете был скорректирован, и эти деньги были предусмотрены в бюджете. Таким образом, предполагаемый и утвержденный бюджет составляет примерно 306 миллионов», — сказала Караман.
Проведение президентских выборов 2020 года обошлось молдаванам более чем в 149 миллионов леев. Хотя Центральная избирательная комиссия объявляла, что для голосования из государственного бюджета будет выделено около 167 миллионов леев, расходы были сокращены.