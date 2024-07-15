Трамп допустил, что Байден попросит прекратить два дела против него

По словам экс-президента, Байден позвонил ему после покушения и этот звонок был «прекрасным», а сам действующий лидер США был «очень любезен». Теперь, уточнил Трамп, не вдаваясь в подробности, президентская кампания между ними может носить «более цивилизованный характер». Он добавил, что, согласно имеющимся у него данным, Байден прикажет Минюсту прекратить два преследования в отношении Трампа, но, как отмечает газета, пока что никаких публичных признаков этого нет.