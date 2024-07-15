МИД: Лукашенко предложил Польше направить делегацию на границу

«…Ничего, кроме огромных неудобств перевозчикам, среди которых в основном только польские перевозчики… Вы знаете, в соответствии с такими решениями Евросоюза, ничего, кроме гуманитарных проблем для граждан, которые пересекают границу, среди которых и дети, и малолетние дети, и многодетные семьи. Вот ничего эти действия не приносят».