МИД: Лукашенко предложил Польше направить делегацию на границу

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Действия Польши на границе не приносят ничего, кроме неудобств для перевозчиков, прежде всего польских, заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, передает корреспондент Sputnik.
По словам Рыженкова, Минск готов к диалогу, но Варшава пока уклоняется.
«Недавно глава нашего государства предложил польской стороне, и эта позиция была доведена до временного поверенного Польши в Республике Беларусь… Что мы готовы принять любую польскую делегацию, любых польских экспертов, специалистов, представителей руководства для того, чтобы вместе посмотреть ситуацию на границе», — сообщил министр.
Также глава МИД отметил, что белорусская сторона отмечает «абсолютно лихорадочные и бессистемные действия» Польши на границе.
«…Ничего, кроме огромных неудобств перевозчикам, среди которых в основном только польские перевозчики… Вы знаете, в соответствии с такими решениями Евросоюза, ничего, кроме гуманитарных проблем для граждан, которые пересекают границу, среди которых и дети, и малолетние дети, и многодетные семьи. Вот ничего эти действия не приносят».
Он также подчеркнул, что Минск всегда был за выстраивание добрососедских отношений и трансграничного сотрудничества.
«В русле этих подходов всегда предлагали польской стороне сотрудничество по разрешению любых вопросов, которые возникают на нашей границе. Это наша граница. Мы ответственны вместе за нее, но польская сторона под различными предлогами уклоняется от в общем-то реализации наших предложений», — отметил глава МИД.
Фейки о лагерях
Министр напомнил, что в Польше много говорили о том, что якобы в Беларуси есть целые лагеря, где «готовят неких беженцев, мигрантов, чтобы они потом “силовыми методами боролись на границе”.
«Президент (Беларуси — Sputnik) сказал: “Если вы знаете, где эти лагеря, если вы знаете… представителей Беларуси, которые там занимаются подобными действиями, пожалуйста, приезжайте, покажите нам любую точку на территории Беларуси. Мы вам там доступ любой обеспечим вместе с нашими специалистами”, — отметил дипломат.
Он подчеркнул, что в таком случае фейки о лагерях будут опровергнуты. Однако польская сторона отказалась от предложения приехать.
Более того, Варшава начала выдвигать политические предложения, которые должны стать основой для того, чтобы приехали польские представители.
«Мы такую ситуацию, естественно, считаем неприемлемой», — сказал Рыженков.
Мяч у Польши
Рыженков добавил, что Беларусь приглашает приехать и «другие любые организации». Это могут быть и представителям стран ЕС, которые находятся в Беларуси. Они могут ознакомиться с ситуацией на границе.
«…Приехать, посмотреть, поговорить, продискутировать, наметить какие-то планы действий. Ближе к осени мы сделаем очень большой обстоятельный брифинг по этой теме с присутствием правоохранительных органов, международных организаций, которые мы пригласим».
Он напомнил, что два года назад в Беларуси был спецдокладчик Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) по вопросу о правах мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес.
«…Который уже тогда нашел нашу позицию в определенной степени правильной. Оценил нашу готовность к диалогу, переговорам и решению вот этих вопросов трансграничных… Именно он в своем докладе отметил целый ряд проблемных вопросов уже с польской стороны», — сказал Рыженков.
По словам главы МИД, в докладе говорилось о «выдавливании» мигрантов и нарушении их прав, о негуманном отношении к женщинам и детям на границе.
«Поэтому мяч на польской стороне. Вот мы готовы к диалогу. Президент (Беларуси — Sputnik) на это настроен, но, по видимому, польской стороне не очень интересно решение этого вопроса», — полагает дипломат.
Министр предположил, что в планах Варшавы — продолжение нагнетания напряженности на границе.
Забор на границе
Глава МИД обратил внимание, какии огромные деньги выделяются на забор на границе — примерно 2,5 миллиарда долларов.
«…Абсолютно ненужный этот забор, который там абсолютно не является препятствием для мигрантов», — считает министр.
Рыженков предположил, что кому-то интересно оприходовать этот бюджет. Он констатировал, что Польша создает «новый железный занавес».
«Как наш президент любит говорить, когда выделяются такие огромные деньги, непонятно на что и непонятно, для чего, то ждите каких-то коррупционных очередных скандалов», — резюмировал глава МИД.