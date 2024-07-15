«Отрасль необходимо развивать интенсивнее»: Михаил Котюков провел совещание с главой Росрыболовства

«Рыбопромышленную отрасль в регионе необходимо развивать интенсивнее. Вместе с тем нельзя забывать о рациональном использовании рыбных запасов и их своевременном пополнении. И здесь, конечно, надо использовать потенциал сектора аквакультуры. Выращивание товарной рыбы является перспективным направлением для развития производства рыбной продукции в регионе и насыщения рынка», — отметил губернатор Красноярского края.