«Отрасль необходимо развивать интенсивнее»: Михаил Котюков провел совещание с главой Росрыболовства

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития рыбопромышленного комплекса в регионе.
В пресс-службе краевого правительства сообщили, что в мероприятии также приняли участие руководитель Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Виталий Молоков и директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. Особое внимание на встрече уделили вопросам сохранения водных биоресурсов и среды их обитания.
«Рыбопромышленную отрасль в регионе необходимо развивать интенсивнее. Вместе с тем нельзя забывать о рациональном использовании рыбных запасов и их своевременном пополнении. И здесь, конечно, надо использовать потенциал сектора аквакультуры. Выращивание товарной рыбы является перспективным направлением для развития производства рыбной продукции в регионе и насыщения рынка», — отметил губернатор Красноярского края.
Специалисты также обсудили необходимость разработки региональной государственной программы по развитию рыбоводства в регионе. Илья Шестаков в свою очередь отметил, что сейчас у Красноярского края есть большой потенциал в области аквакультуры и создании новых рыбоводных участков.
«У региона есть возможности для формирования новых рыбоводных участков под разведения форели и осетровых. Это интересное направление рыбной отрасли, важное для увеличения объема внутреннего потребления рыбы. Конечно, надо всем совместно поработать, подключать науку», — подчеркнул глава Росрыболовства.
По результатам обсуждения Енисейскому территориальному управлению Росрыболовства и министерству природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края поручили выработать предложения для стимулирования роста производства товарной аквакультуры и обеспечения свежей рыбной продукцией местного населения.