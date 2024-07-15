В Узбекистане не планируют вводить социальную норму на воду

«Откровенно говоря, эта информация является фейком, не имеет под собой никаких оснований. У нас нет такого вопроса на повестке дня. Вода — жизненная потребность и пока устанавливать какие-то ограничения не нужно, это мое мнение как ответственного сотрудника. Мы также отслеживаем процессы, происходящие в Казахстане, но говорить, что это дифференцированная система, немного неправильно», — отметил он.