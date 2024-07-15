В Узбекистане не планируют вводить социальную норму на воду

Комментируя слухи о том, что в ближайшее время в республике будут установлены социальные нормы для питьевой воды и разработан дифференцированный тарифный план на питьевую воду как в Казахстане, председатель правления «Узсувтаминот» Хуршид Рахматуллаев, назвал эту информацию фейковой.
«Откровенно говоря, эта информация является фейком, не имеет под собой никаких оснований. У нас нет такого вопроса на повестке дня. Вода — жизненная потребность и пока устанавливать какие-то ограничения не нужно, это мое мнение как ответственного сотрудника. Мы также отслеживаем процессы, происходящие в Казахстане, но говорить, что это дифференцированная система, немного неправильно», — отметил он.
Рахматуллаев добавил, что ограничении на использование водных ресурсов в течение дня существует в России и ряде европейских стран. Однако уровень обеспеченности счетчиками воды в Узбекистане составляет 87% и даже при достижении 100% уровня обеспечения не планируется вводить социальную норму питьевой воды.
Напомним, в Минэнерго ранее сообщили, что не планируют увеличивать социальную норму потребления электричества в 200 киловатт-часов в месяц.