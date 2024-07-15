Шидловский: отношения с США в замороженном и подвешенном состоянии

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Работать с американской стороной сейчас и тяжело, и легко, заявил журналистам временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik.
Тяжесть, по его словам, в том, что сложно и практически невозможно реализовать тот потенциал сотрудничества, который есть сейчас. Легко работать с той точки зрения, что белорусские дипломаты в США могут выполнять те задачи, которые стоят перед ними.
«Объективно объем загрузки, объем тех задач, тех поручений, он ограничен, потому что ситуация достаточно сложная. В настоящий момент отношения находятся в таком замороженном подвешенном состоянии не по нашей вине», — отметил дипломат.
Шидловский пояснил, что американская администрация уходит от контактов и субстантивного диалога.
Диалог ограничен.
«Диалог очень ограничен. Он осуществляется в основном с Государственным департаментом крайне редко… Конструктивного к нам отношения пока, к сожалению, не наблюдается», — сказал временный поверенный.
По его словам, белорусская сторона не теряет надежды на изменение ситуации. Для улучшения отношений, по его мнению, нужно повысить уровень контактов.
«Надо вовлечься в содержательный разговор, содержательный диалог. К сожалению, Вашингтон неохотно идет на такие контакты», — отметил Шидловский.
По мнению дипломата, Вашингтон предъявляет к Минску «заведомо невыполнимое требование».
«Мне кажется, важна политическая воля, и с нашей стороны такая воля имеется. Мы всегда считали, до сих пор считаем Соединенные Штаты важным перспективным партнером. Ни одной стране не выгодно, когда отношения находятся в замороженном состоянии», — подчеркнул дипломат.
Украинский вопрос
Шидловский добавил, что в США есть люди, которые идут на диалог с Беларусью. Это аналитическое сообщество и благотворительные структуры. Временный поверенный отметил, что в этой среде есть американцы, которые по-прежнему нормально относятся к республике. Есть и единомышленниками с непредвзятым взглядом.
«Которые одинаковым образом воспринимают и реагируют на ситуацию, которая происходит в Украине, и поддерживают нашу позицию по отношению к Украине. Есть такие силы в Соединенных Штатах. Они, к сожалению, в меньшинстве, но они есть», — пояснил Шидловский.
Эти люди, по его словам, выступают за достижение мира в Восточноевропейском регионе и в том числе поддерживают мирные усилия Беларуси и ее президента.