Токаев ратифицировал соглашение с ООН

По информации Акорды, глава государства подписал закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации». Текст закона публикуется в печати. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей.