Токаев ратифицировал соглашение с ООН

По информации Акорды, глава государства подписал закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации». Текст закона публикуется в печати. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей.
До этого Токаев подписал закон «О теплоэнергетике». Документ впервые регулирует в виде самостоятельного закона общественные отношения, возникающие в процессе производства, передачи, реализации и потребления тепловой энергии для качественного функционирования и развития систем теплоснабжения.
Законом модернизирована система регулирования теплоэнергетической отрасли путем внедрения новых и усиления существующих инструментов для обеспечения ее качественного и бесперебойного функционирования.
Также сообщалось, что президентом подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики».