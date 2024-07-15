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Токаев ратифицировал соглашение с ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об организации конференции по цифровой инклюзии и трансформации, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

Источник: Акорда

По информации Акорды, глава государства подписал закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации». Текст закона публикуется в печати. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей.

До этого Токаев подписал закон «О теплоэнергетике». Документ впервые регулирует в виде самостоятельного закона общественные отношения, возникающие в процессе производства, передачи, реализации и потребления тепловой энергии для качественного функционирования и развития систем теплоснабжения.

Законом модернизирована система регулирования теплоэнергетической отрасли путем внедрения новых и усиления существующих инструментов для обеспечения ее качественного и бесперебойного функционирования.

Также сообщалось, что президентом подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики».

ООН