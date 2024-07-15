Премьер Эстонии Каллас подала в отставку

«Каллас передала заявление об отставке президенту Алару Карису. <…> Правительство <…> собралось на внеочередное заседание, на котором премьер-министр и все правительство подали в отставку», — указано в материале.
При этом до вступления в должность нового кабмина Каллас продолжит исполнять обязанности премьера.
Ранее ERR сообщал, что Каллас может 15 июля подать прошение об отставке.
Она покидает свой пост, так как на саммите в Брюсселе 28 июня лидеры стран Евросоюза утвердили ее кандидатуру на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.