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Премьер Эстонии Каллас подала в отставку

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку, сообщил интернет-портал телекомпании ERR.

Источник: AP 2023

«Каллас передала заявление об отставке президенту Алару Карису. <…> Правительство <…> собралось на внеочередное заседание, на котором премьер-министр и все правительство подали в отставку», — указано в материале.

При этом до вступления в должность нового кабмина Каллас продолжит исполнять обязанности премьера.

Ранее ERR сообщал, что Каллас может 15 июля подать прошение об отставке.

Она покидает свой пост, так как на саммите в Брюсселе 28 июня лидеры стран Евросоюза утвердили ее кандидатуру на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.