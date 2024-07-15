Татарский народный праздник «Сабантуй» посетил мэр Хабаровска Сергей Кравчук

— От имени администрации Хабаровска и от себя лично поздравляю вас с национальным праздником Сабантуй! Это одно из наиболее ярких и запоминающихся событий в России, которое отмечается в многих городах нашей страны, и наш любимый Хабаровск — не исключение. Сохраняя древние традиции и оставаясь глубоко национальным торжеством, праздник привлекает все большее внимание общества. Мы гордимся тем, что празднование Сабантуя в столице края стало прекрасной традицией, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.