Татарский народный праздник «Сабантуй» посетил мэр Хабаровска Сергей Кравчук

Мероприятие состоялось на городской набережной, где для гостей был организован концерт и различные площадки, посвященные народным играм. Кроме этого, посетители могли попробовать плов и поучаствовать в мастер-классе по приготовлению блюд татарской и башкирской кухни, сообщает AmurMedia со ссылкой на администрацию Хабаровска.
Среди почетных гостей были мэр Хабаровска Сергей Кравчук, заместитель главы комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Александр Ивагин, председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов, Герой Российской Федерации Дамир Юсупов и представители «Ассамблеи народов Хабаровского края».
— От имени администрации Хабаровска и от себя лично поздравляю вас с национальным праздником Сабантуй! Это одно из наиболее ярких и запоминающихся событий в России, которое отмечается в многих городах нашей страны, и наш любимый Хабаровск — не исключение. Сохраняя древние традиции и оставаясь глубоко национальным торжеством, праздник привлекает все большее внимание общества. Мы гордимся тем, что празднование Сабантуя в столице края стало прекрасной традицией, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Мероприятие продолжалось до вечера. Во время концерта зрителям рассказывали о Сабантуе, отмечая, что его называют праздником плуга и земли, посвященным завершению посевных работ.