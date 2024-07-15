Назначен главный налоговик Свердловской области

Сагитуллин родился 31 октября 1980 года в Мегионе Тюменской области. В 2003 году окончил ГОУ ВПО Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Менеджмент организации». Награжден грамотами и памятными знаками ФНС и службы судебных приставов, имеет звание почетного работника ФНС России.
Ранее ЕАН рассказывал, что 21 мая ФСБ провела обыски у начальника Управления федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергея Логинова, который находился в отпуске. В федеральном центре приняли решение не продлевать контракт с чиновником. С мая обязанности руководителя УФНС региона исполняла заместитель Логинова Марина Хан.