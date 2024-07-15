Назначен главный налоговик Свердловской области

С 15 июля на должность руководителя управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области назначен Марат Сагитуллин. Как отмечается на сайте ведомства, 44-летний госслужащий последние десять лет работал в налоговых органах Курганской области, а до этого, с 2002, — в таких же структурах Тюменской области.