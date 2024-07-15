Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отправится в турне по Свердловской области

«В прошлый раз, когда я была в Екатеринбурге, я в основном была в УрФУ. Мы обсуждали проведение еще одного семинара — по искусству ведения переговоров. [Во время того визита старший священник Храма на Крови] протоиерей Максим Меняйло пригласил меня провести здесь презентацию моей книги. Сам Храм на Крови меня очень впечатлил. Но мне нужно время, поездить по региону, чтобы сформировать впечатление о городе», — рассказала Карин Кнайсль.
Добавим, что для бывшей главы МИД это уже второй визит в Екатеринбург. В городе она намерена презентовать свою книгу «Реквием по Европе» в центре «Царский». Автор описывает путь европейского региона от востребованного и многообещающего мирового центра до современного состояния.
Первый раз Карин Кнайсль приезжала в город для проведения семинаров в УрФУ. Сейчас бывший дипломат живет в Рязанской области. С ее слов, когда она окончательно обустроится в своем доме, то начнет объезжать регионы с лекциями и ездить на работу в Санкт-Петербург.