Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отправится в турне по Свердловской области

«В прошлый раз, когда я была в Екатеринбурге, я в основном была в УрФУ. Мы обсуждали проведение еще одного семинара — по искусству ведения переговоров. [Во время того визита старший священник Храма на Крови] протоиерей Максим Меняйло пригласил меня провести здесь презентацию моей книги. Сам Храм на Крови меня очень впечатлил. Но мне нужно время, поездить по региону, чтобы сформировать впечатление о городе», — рассказала Карин Кнайсль.