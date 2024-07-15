Трамп: Байден был очень мил во время разговора после попытки покушения

Кроме того, в беседе с газетой Трамп заявил, что сотрудники Секретной службы США проделали «фантастическую работу», ликвидировав покушавшегося на его жизнь с первой попытки Томаса Мэтью Крукса. По словам политика, его могло уже не быть в живых, если бы он немного не повернул голову вправо, чтобы посмотреть данные о нелегальных иммигрантах на таблице. В тот самый момент раздался выстрел из винтовки AR-15, который мог стать смертельным, однако оторвал ему небольшой кусочек уха и забрызгал кровью лоб и щеку.