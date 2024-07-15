Власти Новосибирской области ответили на призыв запретить никабы

По словам руководителя департамента информационной политики администрации губернатора Сергея Нешумова, в Новосибирской области не распространена практика появления людей в общественных местах в никабах, парандже и подобной одежде. Кроме того, эта тема не вызывает широкого общественного обсуждения в регионе.
Как пишет издание «РБК Новосибирск», министерство региональной политики взаимодействует с руководством религиозных организаций, включая мусульманские, но пока не планирует обсуждать с ними вопрос о запрете скрывающей лицо одежды.
Напомним, что в начале июля депутат горсовета Бердска Фируз Хасанов, являющийся главой местного отделения партии «Справедливая Россия — За правду», обратился к губернатору Андрею Травникову с предложением запретить ношение никабов в Новосибирской области. Парламентарий мотивировал это необходимостью защиты граждан от террористической угрозы, так как под никабом могут скрываться мужчины или проноситься запрещенные предметы.