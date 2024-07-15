Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Новосибирской области ответили на призыв запретить никабы

Власти Новосибирской области пока не планируют законодательно ограничивать ношение религиозной или скрывающей лицо одежды. Об этом заявили в правительстве региона.

По словам руководителя департамента информационной политики администрации губернатора Сергея Нешумова, в Новосибирской области не распространена практика появления людей в общественных местах в никабах, парандже и подобной одежде. Кроме того, эта тема не вызывает широкого общественного обсуждения в регионе.

Как пишет издание «РБК Новосибирск», министерство региональной политики взаимодействует с руководством религиозных организаций, включая мусульманские, но пока не планирует обсуждать с ними вопрос о запрете скрывающей лицо одежды.

Напомним, что в начале июля депутат горсовета Бердска Фируз Хасанов, являющийся главой местного отделения партии «Справедливая Россия — За правду», обратился к губернатору Андрею Травникову с предложением запретить ношение никабов в Новосибирской области. Парламентарий мотивировал это необходимостью защиты граждан от террористической угрозы, так как под никабом могут скрываться мужчины или проноситься запрещенные предметы.