Власти Новосибирской области ответили на призыв запретить никабы

Напомним, что в начале июля депутат горсовета Бердска Фируз Хасанов, являющийся главой местного отделения партии «Справедливая Россия — За правду», обратился к губернатору Андрею Травникову с предложением запретить ношение никабов в Новосибирской области. Парламентарий мотивировал это необходимостью защиты граждан от террористической угрозы, так как под никабом могут скрываться мужчины или проноситься запрещенные предметы.