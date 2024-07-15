Лукашенко назвал Чувашию очень перспективным партнером

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Чувашии активизировать взаимную кооперацию и увеличить товарооборот, передает корреспондент Sputnik.
«Чувашская Республика — пока партнер новый, но весьма, очень перспективный», — заявил он на встрече с главой региона Олегом Николаевым.
Вместе с тем президент отметил, что Беларуси и Чувашии нужно активизировать сотрудничество и удвоить товарооборот, который в 2023 году составил только 122 миллиона долларов.
«Думаю, что после этого визита нам надо удваивать товарооборот между республиками», — сказал Лукашенко.
По его словам, в настоящее время есть перспективы расширения сотрудничества в промышленном производстве.
«Что касается промышленности. Ваш регион стабильно входит в десятку лучших в России, а по темпам роста промышленного производства и обрабатывающего производства — вообще в тройку лучших в РФ, по нашим подсчетам», — сообщил президент.