Президент Грузии обжалует закон об иноагентах в конституционном суде

«Сегодня президент оспорит “российский” закон в конституционном суде. Саломе Зурабишвили считает, что принятый “Грузинской мечтой” закон антинационален и несовместим с конституцией. Известно, что если Конституционный суд примет иск президента, ее интересы будет защищать Эка Беселия», — сообщает телекомпания.
Беселия в разговоре с телекомпанией пояснила, что президент подаст иск с требованием установить, соответствует ли принятый закон статье 78 конституции Грузии. Данная статья подразумевает, что конституционные органы обязаны принять все меры для обеспечения полной интеграции страны в ЕС и НАТО. «В иске требуется приостановить действие нормы до того, как конституционный суд по существу решит этот спор, т.е. на первоначальном этапе приостановит действие этого закона», — заявила Беселия.
Также в понедельник подать иск в конституционный суд планируют неправительственные организации. Члены НПО утверждают, что закон противоречит статьям конституции о правах на объединения, равенство, неприкосновенность личной жизни.
Парламент Грузии 14 мая принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его «российским» и «неконституционным». Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах 3 июня после того, как президент отказалась это делать. Папуашвили тогда пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней Министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После 60 дней те организации, которые имеют значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться в портале и задекларировать финансы 2023 года.
Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.