Более 10 кандидатов претендуют на мандат депутата горсовета Новосибирска

В числе подавших заявления претендентов четверо представляют политические партии. В их числе директор ООО «Медиаресурс» Ерлан Байжанов (КПРФ), специалист по внешнеэкономической деятельности ООО «Завод ТСК» Алексей Всемирнов (ЛДПР), технический директор ООО «Завод новых строительных конструкций и материалов “Артенза”» Андрей Климов и индивидуальный предприниматель Дмитрий Селезнева. Господа Байжанов, Всемирнов и Селезнев уже зарегистрированы.
Кроме того, еще семь кандидатов являются самовыдвиженцами. За мандат планируют бороться старший специалист новосибирского филиала ПАО МТС Анна-Мария Букса, оператор склада ООО «Интернет решения» Ольга Вогиатзис, старший научный сотрудник Института неорганической химии СО РАН Елизавета Лидер, домохозяйка Лариса Михайлова, самозанятый Андрей Сивенок, директор ООО «Сириус» Игорь Сидоренко и финансовый менеджер ООО «Трансавангард» Юлия Синицына.
Подавший также документы заместитель директора АНО дополнительного и профессионального образования «Институт политики и технологий», самовыдвиженец Михаил Большов, по данным ГАС «Выборы», утратил статус выдвинутого кандидата.