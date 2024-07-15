Более 10 кандидатов претендуют на мандат депутата горсовета Новосибирска

Число кандидатов, уведомивших избирательную комиссию о намерении участвовать в выборах депутата новосибирского горсовета в одномандатном округе № 45, выросло до 11. Депутатский мандат стал вакантным после того, как в марте 2024 года полномочия сложила Наталья Пинус.