Орбан передал лидерам ЕС свой план урегулирования конфликта на Украине

«Собственно говоря, речь идёт о плане Орбана, который сейчас лежит на столе всех премьер-министров ЕС. Реалистичная оценка ситуации, реальные цели и подходящий график — вот на чем строится наш подход», — сказал Орбан.
По его словам, не стоит переоценивать роль Венгрии, однако нельзя и недооценивать то, что Орбану за две недели удалось провести ряд встреч, «возможности которых большинство стран мира ждут годами».
«Премьер-министр Венгрии подробно проинформировал лидеров ЕС о своих визитах. Эти поездки были очень важны, поскольку на данный момент наша страна является единственной страной, которая располагает свежей и конкретной информацией о том, как мыслят воюющие стороны и важнейшие игроки-посредники, и как можно лавировать между различными интересами», — отметил политик.
Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за «бреда брюссельских бюрократов» усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.