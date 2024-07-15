Андрей Бочаров поставил допзадачи для защиты Волгоградской области от пожаров

Экстремальная жара царит в Волгоградской области. Жаркая, сухая и при этом ветреная погода преобладала в июне, затем плавно перешла на июль. Столбики уличных термометров превышают 35-градусную отметку. На оперативном совещании в администрации Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров поставил дополнительные задачи в связи с повышенной пожароопасностью.
Этим летом в регионе высокий уровень пожарной опасности — сотрудникам МЧС приходится ежедневно выезжать на ликвидацию не менее, чем 15 пожаров. Самое большое количество возгораний — в лесном фонде Волгоградской области. С каждым днем ситуация осложняется. Основной причиной возникновения пожаров остается человеческий фактор.
«Действия отдельных граждан, предприятий и организаций, связанные с нарушением правил пожарной безопасности, приводят к увеличению рисков тяжелых последствий, потере имущества, нанесению ущерба здоровью и, к сожалению, гибели людей. На территории Волгоградской области установлен и продолжает действовать особый противопожарный режим, который определяет дополнительные требования к обеспечению пожарной безопасности во всех отраслях и сферах жизнедеятельности. Обращаю внимание всех жителей и гостей Волгоградской области, предприятий и организаций на необходимость неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности» — отметил глава региона.
Прогнозы синоптиков неутешительны — жара в Волгоградской области сохранится до конца июля. В связи с этим, в целях обеспечения комплексной безопасности людей, территории, объектов инфраструктуры Андрей Бочаров поставил задачи. Так, будет увеличено количество рейдов и профилактических мероприятий, усилен контроль за их проведением. На ключевых объектах электроэнергетики и сетевого хозяйства, а также в жилом многоквартирном фонде будут дежурить дополнительные ремонтные бригады.
В ближайшее время в регионе состоится заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности по вопросам реализации дополнительных профилактических мер.
Также Андрей Бочаров поставил задачу привлечь специалистов УК к усилению разъяснительной и профилактической работы с жителями о соблюдении правил пожарной безопасности при обращении с электрооборудованием. В дошкольных образовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях, а также медицинских и социальных учреждениях, особенно там, где люди находятся круглосуточно, необходимо неукоснительно соблюдать режимы пребывания. Полицейским и дружинникам — обращать дополнительное внимание на состояние здоровья людей старшего возраста, находящихся на открытом воздухе.