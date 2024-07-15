Андрей Бочаров поставил допзадачи для защиты Волгоградской области от пожаров

Также Андрей Бочаров поставил задачу привлечь специалистов УК к усилению разъяснительной и профилактической работы с жителями о соблюдении правил пожарной безопасности при обращении с электрооборудованием. В дошкольных образовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях, а также медицинских и социальных учреждениях, особенно там, где люди находятся круглосуточно, необходимо неукоснительно соблюдать режимы пребывания. Полицейским и дружинникам — обращать дополнительное внимание на состояние здоровья людей старшего возраста, находящихся на открытом воздухе.