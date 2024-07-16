На прошлой неделе издание «Страна» писало, что блогеры и часть оппозиционных политиков на Украине начали высказываться за скорейший поиск путей для урегулирования конфликта, обвиняя власти в стремлении нажиться на боевых действиях. В последнее время в украинских соцсетях все чаще звучат призывы к властям скорее пойти на переговоры о мире, причем отмечается, что декларируемая офисом президента цель «выхода на границы 1991 года» нереалистична. Такую позицию начали занимать даже те блогеры-миллионники, многие из которых ранее старались избегать политических тем. Отмечалось, что эта тенденция отражает настроения в украинском обществе, где с осени прошлого года растет число сторонников скорейшего окончания боевых действий, даже если это будет связано с потерей части территории. Однако с рядом таких блогеров Служба безопасности Украины уже «провела беседы».