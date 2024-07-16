Более 40% опрошенных украинцев считают, что пора начинать диалог с Россией

Как следует из опроса, настроения респондентов различаются в разных регионах страны, хотя в среднем по Украине эта цифра составляет 44%. Больше всего за переговоры выступают жители южных областей (60%).
Доля тех, кто не считает приемлемыми условия Москвы в части территорий, составляет 84%. 77% опрошенных выступают против снятия с России санкций, 58% — против внесения в конституцию положений о безъядерном и внеблоковом статусе Украины.
Опрос проводился
На прошлой неделе издание «Страна» писало, что блогеры и часть оппозиционных политиков на Украине начали высказываться за скорейший поиск путей для урегулирования конфликта, обвиняя власти в стремлении нажиться на боевых действиях. В последнее время в украинских соцсетях все чаще звучат призывы к властям скорее пойти на переговоры о мире, причем отмечается, что декларируемая офисом президента цель «выхода на границы 1991 года» нереалистична. Такую позицию начали занимать даже те блогеры-миллионники, многие из которых ранее старались избегать политических тем. Отмечалось, что эта тенденция отражает настроения в украинском обществе, где с осени прошлого года растет число сторонников скорейшего окончания боевых действий, даже если это будет связано с потерей части территории. Однако с рядом таких блогеров Служба безопасности Украины уже «провела беседы».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия остается открытой для любого диалога по Украине, в том числе и с участием посредников, но при условии достижения своих целей. 14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг.