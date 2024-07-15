В Молдавии хотят исключить русский из нормативного оборота

В законе о функционировании языков, который был утвержден в 1989 году парламентом Молдавии, говорится, что русский язык является средством межнационального общения. Однако Конституционный суд Молдавии в июне 2018 года признал этот закон устаревшим, после чего в декабре 2020 года парламент принял новый закон о функционировании языков, в котором русский язык сохранил этот статус, а также обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует основному закону.