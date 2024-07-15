В Молдавии хотят исключить русский из нормативного оборота

КИШИНЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии продолжили наступление на русский язык, предложив исключить его из нормативного оборота республики. Об этом заявил депутат парламента от блока оппозиционных партий «Победа» Василий Боля.
«Депутаты ПДС (правящей Партии действия и солидарности — прим. ТАСС) недавно внесли на рассмотрение законопроект о введении нового регламента парламента. Новый документ предполагает исключение русского языка из нормативного оборота», — написал Боля в Telegram-канале, обозначив эти действия власти как «дискриминацию русского языка». Он выразил опасение, что эти инициативы ПДС приведут к росту «правового нигилизма» и напряженности в обществе.
«Этот проект лишит русскоязычных граждан права знать и понимать законы страны, что противоречит принципам здравого смысла и справедливости», — пояснил депутат.
В законе о функционировании языков, который был утвержден в 1989 году парламентом Молдавии, говорится, что русский язык является средством межнационального общения. Однако Конституционный суд Молдавии в июне 2018 года признал этот закон устаревшим, после чего в декабре 2020 года парламент принял новый закон о функционировании языков, в котором русский язык сохранил этот статус, а также обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует основному закону.
До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах, однако в ноябре 2014 года по предложению действующего президента Майи Санду, которая тогда занимала пост министра образования, его причислили к остальным иностранным языкам.