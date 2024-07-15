Польша укрепит границу с Белоруссией

«На прошлой неделе мы подписали соглашение, которое включает установку двух дополнительных цепочек колец (колючей проволоки), которые не позволят так легко преодолеть этот барьер. Горизонт реализации этого контракта — ближайшие месяцы. Мы также планируем усилить заграждение электроникой, благодаря чему будут поступать сигналы о незаконных попытках пересечения границы. Это абсолютно необходимые действия», — сказал он в ходе программы «Речь о политике», которую представляет в интернете издание Rzeczpospolita.