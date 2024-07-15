Маск возложил вину за покушение на Трампа на Секретную службу США

«Секретная служба виновата. Точка», — написал Маск в X (ранее Twitter).
Так бизнесмен отреагировал на пост одного из пользователей платформы. Блогер привел выдержку из сообщения газеты New York Post, в котором говорится, что Секретная служба обвинила местную полицию в неспособности обеспечить безопасность на митинге.
Ранее Маск призвал к отставке главы Секретной службы и начальника охраны Трампа. Сам политик заявил, что Секретная служба США проделала «фантастическую работу», ликвидировав подозреваемого в стрельбе с первой попытки.