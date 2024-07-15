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Маск возложил вину за покушение на Трампа на Секретную службу США

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Илон Маск обвинил Секретную службу США в том, что она не смогла обеспечить безопасность на митинге бывшего президента Дональда Трампа.

Источник: Reuters

«Секретная служба виновата. Точка», — написал Маск в X (ранее Twitter).

Так бизнесмен отреагировал на пост одного из пользователей платформы. Блогер привел выдержку из сообщения газеты New York Post, в котором говорится, что Секретная служба обвинила местную полицию в неспособности обеспечить безопасность на митинге.

Ранее Маск призвал к отставке главы Секретной службы и начальника охраны Трампа. Сам политик заявил, что Секретная служба США проделала «фантастическую работу», ликвидировав подозреваемого в стрельбе с первой попытки.

Трамп Дональд