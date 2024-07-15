Хватит выбрасывать деньги на ветер — Дмитрий Демешин

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе сегодняшней прямой линии в социальных сетях отметил, что открытость власти и защита людей, их прав, ожиданий и запросов — главный принцип его работы. Он подчеркнул, что на все вопросы прямо сейчас не получился ответить, но заданные темы будут проанализированы и на них ответят персонально, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Хабаровском крае выработают новый подход к ведению дорожного хозяйства. От латания дыр заплатками должна измениться сама система реконструкции трасс. Об этом во время своей первой прямой линии в социальных сетях, как на наиболее тревожащий граждан вопрос, ответил врио губернатора Дмитрий Демешин.
— Да, на многих аварийных участках сейчас в экстренном режиме делаем ямочный ремонт. Но такая система управления -залатывать дыры там, где они уже появились — не системный подход. Он не позволит решить проблему комплексно. А это значит каждый год край просто будет выкидывать деньги на ветер. Чтобы этого не происходило, будем выстраивать систему полноценного функционирования регионального дорожного фонда: с правительством, администрациями наших городов, районов и поселков, опираясь на мнение жителей расставим приоритеты в ремонте и строительстве дорог, составим понятный план с чёткими датами, кроме того проведем работу по повышению качества организации дорожного движения: это и разметка, и обустройство перекрестков и переездов, и светофорные объекты — все современные технологии организации эффективного и безопасного движения. За краевые дороги нужно браться программно-целевым способом — так мы и будем делать, — сказал Дмитрий Демешин.
Кстати, вопросов о качестве дорожного ремонта поступает в адрес Дмитрия Демешина больше всего. За две недели июля в порядок удалось привести 22,8 тысячи кв. м. полотна на 25-ти дорогах.
В краевой столице восстановлен асфальт на улицах Космическая, Калараша, Королева, Жуковского и Горького, на Восточном шоссе и развязке «Юбилейная». В Комсомольске-на-Амуре обновлены улицы Калинина, Машинная, Набережная, Северное шоссе. В Хабаровском районе восстановили дороги от Матвеевки до Заозёрного, от Дружбы до Некрасовки, подъезды к Константиновке, Чёрной Речке и пос. Дачному. В селе Сергеевка дорожники привели в нормальный вид улицу Центральную.