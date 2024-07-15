Хватит выбрасывать деньги на ветер — Дмитрий Демешин

— Да, на многих аварийных участках сейчас в экстренном режиме делаем ямочный ремонт. Но такая система управления -залатывать дыры там, где они уже появились — не системный подход. Он не позволит решить проблему комплексно. А это значит каждый год край просто будет выкидывать деньги на ветер. Чтобы этого не происходило, будем выстраивать систему полноценного функционирования регионального дорожного фонда: с правительством, администрациями наших городов, районов и поселков, опираясь на мнение жителей расставим приоритеты в ремонте и строительстве дорог, составим понятный план с чёткими датами, кроме того проведем работу по повышению качества организации дорожного движения: это и разметка, и обустройство перекрестков и переездов, и светофорные объекты — все современные технологии организации эффективного и безопасного движения. За краевые дороги нужно браться программно-целевым способом — так мы и будем делать, — сказал Дмитрий Демешин.