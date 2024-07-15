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Глава Перми подписал с Китаем протокол о партнерских отношениях

Города — представители стран будут совместно развивать культуру, молодежную политику, образование и спорт.

Глава Перми Эдуард Соснин подписал протокол о намерениях совместной деятельности в сфере культуры, молодёжной политики, образования, спорта и экономики с китайским городом Цзуньи. Эту информацию сообщили в пресс-службе администрации города.

Китай занимает лидирующие позиции в мировой экономике, имеет богатую историю и культуру. Именно поэтому Пермь держит курс на восток. Городские власти намерены расширять сотрудничество в различных сферах деятельности с Китаем.

«Ранее народное правительство города Цзуньи выступило с предложением наладить контакты нескольких своих университетов с пермскими вузами. Например, Пермский государственный медицинский университет первым начал взаимодействие с Международным медицинским университетом города Цзуньи. Также разработан план сотрудничества Пермского государственного института культуры с Педагогическим университетом Цзуньи и Колледжем музыки и хореографии. В 2024 году пермские коллеги провели онлайн встречи со своими партнерами — преподавателями и студентами» — отмечают в ведомстве.

Цзуньи — уже четвертый китайский город, с которым краевая столица выстраивает партнерские отношения. Динамично продвигаются двусторонние контакты и с такими городами КНР, как Циндао, Чанчжоу и Хух-Хото.

Ранее «Комсомолка» уже писала о тесных отношениях Перми с Китаем. В 2023 году наш город стал единственным из российских муниципалитетов, приглашенным на статусный международный форум в Циндао (Китай).