Глава Перми подписал с Китаем протокол о партнерских отношениях

«Ранее народное правительство города Цзуньи выступило с предложением наладить контакты нескольких своих университетов с пермскими вузами. Например, Пермский государственный медицинский университет первым начал взаимодействие с Международным медицинским университетом города Цзуньи. Также разработан план сотрудничества Пермского государственного института культуры с Педагогическим университетом Цзуньи и Колледжем музыки и хореографии. В 2024 году пермские коллеги провели онлайн встречи со своими партнерами — преподавателями и студентами» — отмечают в ведомстве.