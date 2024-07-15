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Кремль не знает подробностей мирного плана Орбана по Украине

Кремль знаком с общими подходами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что ему неизвестно содержание письма Орбана лидерам Евросоюза (ЕС) по Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Разумеется, в ходе контактов в Москве основные параметры своего видения господин Орбан излагал, но, разумеется, мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках ЕС. Поэтому, возможно, есть какие-то нюансы, которые нам неизвестны», — уточнил Песков во время пресс-колла.

Виктор Орбан 2 июля посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и обсудил возможность прекращения огня. Затем Орбан прибыл с необъявленным визитом в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а позднее — в Китай. По итогам встреч он направил лидерам ЕС письмо, в котором предположил, что переговоры между РФ и Украиной начнутся до конца года. Он также передал лидерам ЕС план прекращения боевых действий.

Песков Дмитрий