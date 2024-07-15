Кремль не знает подробностей мирного плана Орбана по Украине

Виктор Орбан 2 июля посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и обсудил возможность прекращения огня. Затем Орбан прибыл с необъявленным визитом в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а позднее — в Китай. По итогам встреч он направил лидерам ЕС письмо, в котором предположил, что переговоры между РФ и Украиной начнутся до конца года. Он также передал лидерам ЕС план прекращения боевых действий.