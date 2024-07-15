Медицина в Хабаровском крае будет реформирована — Дмитрий Демешин

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, отвечая на вопросы местных жителей в ходе прямой линии, подробно остановился проблемах оказания медицинской помощи. Главе региона пожаловались на затянувшийся ремонт поликлиники в районе имени Лазо, отсутствие льготных лекарств и проблемы с записью к специалистам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



По словам Дмитрия Демешина, он с первых дней своего назначения он начал уделять внимание вопросам здравоохранения. Есть проблема с льготными лекарствами, которая в настоящее время практически разрешена, в частности это касается инсулиносодержащих препаратов. Это вопрос Дмитрий Демешин держит на личном контроле.



Он отметил, что на общем фоне врачи, медсёстры, санитары, водители и персонал делают всё, что в их силах и даже больше. Но сейчас имеется огромный дефицит кадров и первичного звена, и узких специалистов, изношен парк скорой помощи. Есть проблема с записью жителей на приём — это сложнейшая ситуация, решения которой пока нет. — Я начал лично разбираться с обращениями жителей. Выезжал в Переяславку, осмотрел ремонт аварийной поликлиники в районе имени Лазо — её состояние оставляет желать лучшего. Поговорил с людьми и пациентами. Сделал «последнее китайское предупреждение» — к 1 августа люди должны получить законное право обратиться в обновлённую поликлинику, — сказал Дмитрий Демешин.