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Покушение на Трампа и письмо Орбана лидерам ЕС. Темы брифинга Пескова

Покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа и письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лидерам ЕС с предложениями по урегулированию конфликта на Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в мероприятии, приуроченном к Дню металлурга. На нем дадут старт ряду объектов: «Разумеется, будут и слова президента на этом мероприятии».

О покушении на Трампа

Контактов Путина и Трампа после покушения не было и не планируется: «Нет, он не связывался, и не планируется никаких контактов».

Безопасность Путина усилена вне зависимости от покушений на руководителей других стран: «Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне, делается все, что необходимо делать с учетом, конечно же, международной эскалации напряженности в целом».

О письме Орбана лидерам ЕС

Кремль в курсе общих подходов Орбана к украинскому урегулированию, но не знает конкретного содержания его письма лидерам Евросоюза: «Разумеется, в ходе контактов в Москве основные параметры своего видения господин Орбан излагал, но, разумеется, мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках ЕС».

Песков Дмитрий
Трамп Дональд
Путин Владимир