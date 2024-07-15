Покушение на Трампа и письмо Орбана лидерам ЕС. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в мероприятии, приуроченном к Дню металлурга. На нем дадут старт ряду объектов: «Разумеется, будут и слова президента на этом мероприятии».
О покушении на Трампа
Контактов Путина и Трампа после покушения не было и не планируется: «Нет, он не связывался, и не планируется никаких контактов».
Безопасность Путина усилена вне зависимости от покушений на руководителей других стран: «Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне, делается все, что необходимо делать с учетом, конечно же, международной эскалации напряженности в целом».
О письме Орбана лидерам ЕС
Кремль в курсе общих подходов Орбана к украинскому урегулированию, но не знает конкретного содержания его письма лидерам Евросоюза: «Разумеется, в ходе контактов в Москве основные параметры своего видения господин Орбан излагал, но, разумеется, мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках ЕС».