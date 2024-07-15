Покушение на Трампа и письмо Орбана лидерам ЕС. Темы брифинга Пескова

Кремль в курсе общих подходов Орбана к украинскому урегулированию, но не знает конкретного содержания его письма лидерам Евросоюза: «Разумеется, в ходе контактов в Москве основные параметры своего видения господин Орбан излагал, но, разумеется, мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках ЕС».