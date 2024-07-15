В правительстве Казахстана подвели итоги развития экономики за шесть месяцев

Отдельный эффект на рост экономики страны оказывает приток инвестиций. В данном направлении отрасль информации и связи, транспорт, образование и обрабатывающая промышленность демонстрируют положительную динамику. За полгода введено 18 проектов на общую сумму 151 млрд тенге, из которых 122,7 млрд тенге — доля с иностранным участием. В рамках системной работы Инвестиционного штаба решены проблемные вопросы по 65 инвестиционным проектам на сумму порядка 30 млрд долларов, а также разработаны 57 изменений в законодательство, в т. ч. 26 приказов уже приняты.