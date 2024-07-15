Так дело не пойдёт — Дмитрий Демешин о газификации Хабаровского края

В Хабаровском крае необходимо существенно наращивать темпы газификации. Пока эта запущенная по поручению президента России Владимира Владимировича Путина программа в нашем регионе реализуется крайне медленно. Об этом во время прямой линии в социальных сетях заявил врио губернатора Дмитрий Демешин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В настоящий момент Газпром свою программу газификации на 2024 год не выполнил. Фактически провалил! Так дело не пойдёт. Буду обращаться по этой проблеме за помощью к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Уверен в получении помощи, — отметил Дмитрий Демешин. — В нашем регионе не приступили к строительству многих газораспределительных станций. Низкие темпы производства работ на объектах создают риски срыва газификации населённых пунктов края. Есть долги и за прошедшую уже программу.
Из-за этого, по словам врио губернатора, газ так и не добрался до жителей сёл Чёрная речка, Нагорное, Воронежское-2. На днях Дмитрий Демешин встречался с руководством «Газпрома» и убедительно настаивал на включении этих населённых пунктов в программу социальной газификации.
— Нам нужны мощности по газу и для развития промышленности и роста нашей экономики. Инвесторы не готовы заходить, а уже зашедшие инвесторы выражают свои сомнения относительно реализации уже подписанных соглашений. Эти запросы от наших уважаемых крупных бизнесменов слушаю буквально каждую неделю и не могу оставить их без внимания. Мы должны доказать, что мы стабильный регион для крупного бизнеса и все свои обязательства выполним и будем выполнять, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Ещё одной важной новостью с области поставок газа, которую во время прямой линии сообщил врио губернатора, стала информация о том, что начался отбор гарантирующего поставщика голубого топлива в Хабаровский край. Сейчас решается вопрос о ценообразовании. Дмитрий Демешин, как и в целом правительство нашего региона, настаивают на том, что стоимость газа должна быть не выше среднероссийского уровня.