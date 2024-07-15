Так дело не пойдёт — Дмитрий Демешин о газификации Хабаровского края

— Нам нужны мощности по газу и для развития промышленности и роста нашей экономики. Инвесторы не готовы заходить, а уже зашедшие инвесторы выражают свои сомнения относительно реализации уже подписанных соглашений. Эти запросы от наших уважаемых крупных бизнесменов слушаю буквально каждую неделю и не могу оставить их без внимания. Мы должны доказать, что мы стабильный регион для крупного бизнеса и все свои обязательства выполним и будем выполнять, — подчеркнул Дмитрий Демешин.