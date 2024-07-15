Дмитрий Демешин: Ямочного ремонт для дорог Хабаровского края недостаточно

Глава региона в своей речи отметил, что состояние дорог в регионе и в краевом центре неудовлетворительное. Дмитрий Демешин подобное состояние дорог вызывает большие вопросы ко всем причастным. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности дорожного движения — одно из приоритетных направлений деятельности правительства края, которое напрямую влияет на социальное самочувствие, жизнь и здоровье жителей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство Хабаровского края.
— Дороги объективно в плохом состоянии. Можно увидеть на многие улицы в регионе в разных городах и селах, дороги в очень плохом состоянии. Дороги нужно делать качественно. Ямочный ремонт объективно недопустимый подход, для решения данной проблемы мы будем сотрудничать с федеральным центром и другими структурами. Слышу много нареканий на отсутствие разметки. Все эти проблемы должны решаться комплексно, — сообщил врио губернатора Дмитрий Демешин во время свое прямого эфира.
Гарантия на разметку — три месяца, именно поэтому она должна обновляться два раза в год. В антилидерах — Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В частности, по Хабаровску мероприятия, на которые получена субсидия из краевого бюджета, выполнены всего на 3%. Также отмечено, что краска для нанесения дорожной разметки завозится из западных регионов страны. Дмитрий Демешин заявил, что вопрос мог бы не стоять столь остро, если бы регион привлек инвестора для строительства в крае лакокрасочного завода.
В рамках последнего заседания правительства, глава региона дал указание заместителю председателя правительства края по инфраструктуре Ирине Горбачевой разработать комплексную программу, включающую обустройство освещения и светофоров на наиболее проблемных участках дорог, перекрестках с применением энергосберегающих технологий. При ее подготовке необходимо учесть предложения муниципалитетов.