Дмитрий Демешин: Ямочного ремонт для дорог Хабаровского края недостаточно

Гарантия на разметку — три месяца, именно поэтому она должна обновляться два раза в год. В антилидерах — Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В частности, по Хабаровску мероприятия, на которые получена субсидия из краевого бюджета, выполнены всего на 3%. Также отмечено, что краска для нанесения дорожной разметки завозится из западных регионов страны. Дмитрий Демешин заявил, что вопрос мог бы не стоять столь остро, если бы регион привлек инвестора для строительства в крае лакокрасочного завода.