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Дмитрий Демешин ответил на вопросы о проблемах с пожарами в Хабаровском крае

Врио губернатора края рассказал о закупке новой техники.

Источник: Reuters

Дмитрий Демешин в прямом эфире ответил на вопрос жителя региона, касающийся работы пожарной охраны и обеспечения безопасности лесов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Слушатель задал вопрос о проблемах с обеспечением безопасности людей и лесов, отметив, что ряд неконтролируемых пожаров перекидывается на населенные пункты и уничтожает имущество. Дмитрий Демешин согласился с тем, что проблемы существуют, и сообщил, что власти региона предпринимают активные меры для их решения.

«Регион усилил свои мощности и производит больше выплат авиалесоохране. В этом году было закуплено значительное количество техники, которая будет направлена в пожарную охрану. Работа идет в плотном взаимодействии с главным управлением МЧС по региону», — сказал глава региона.

Врио губернатора также сообщил, что он находится в постоянном контакте с министром МЧС Александром Куренковым, который обещал приехать в регион в случае повышенной пожарной опасности.