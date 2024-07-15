СМИ: МИД Эстонии предложил РФ вместе измерить дно Нарвы

Вопрос определения фарватера стал актуальным после того, как у стран возникли разногласия относительно размещенных в водах реки буев. Как передает портал, в ночь на 23 мая российская сторона сняла 25 фарватерных буев, с местами установки которых она не согласна и которые, по ее мнению, Эстония установила в российских водах. При этом Эстония отрицает данное утверждение и надеется с помощью совместных измерений разрешить с РФ возникшие разногласия.