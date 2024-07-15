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СМИ: МИД Эстонии предложил РФ вместе измерить дно Нарвы

ВИЛЬНЮС, 15 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Эстонии предложило России совместно измерить фарватер реки Нарвы (Наровы), по которой проходит граница двух стран. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

Источник: РИА "Новости"

По его информации, представителя посольства РФ вызвали в эстонский МИД, где ему передали дипломатическую ноту. В ней Эстония и предложила российской стороне провести совместные измерения реки, так как условия в проточных водоемах могли измениться за прошедшие десятилетия и стороны могут по-разному воспринимать направление фарватера.

Вопрос определения фарватера стал актуальным после того, как у стран возникли разногласия относительно размещенных в водах реки буев. Как передает портал, в ночь на 23 мая российская сторона сняла 25 фарватерных буев, с местами установки которых она не согласна и которые, по ее мнению, Эстония установила в российских водах. При этом Эстония отрицает данное утверждение и надеется с помощью совместных измерений разрешить с РФ возникшие разногласия.

Ранее ERR сообщал, что департамент полиции и пограничной охраны Эстонии начал строительство пяти мониторинговых станций вдоль реки Нарва на границе с Россией. По сведениям портала, в настоящее время система мониторинга охватывает около 70% Нарвы. Новые станции позволят эстонским пограничникам иметь полный обзор всего, что происходит на местности, включая движение беспилотников в приграничных зонах. Строительство новых станций обойдется Таллину в €14 млн, завершение установки пяти из них ожидается осенью 2024 года.

дипломатия