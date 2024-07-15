Экс-премьер Молдавии подготовил отчет о правлении Санду

«Степень задолженности Молдавии за последние четыре года выросла настолько же, насколько она выросла за предыдущие 30 лет, основанная на потребительских кредитах и внутренних кредитах, которые имеют огромные затраты. За эти четыре года совокупная инфляция выросла более чем на 62%. Это результат деятельности нынешнего правительства, измеренный в цифрах», — добавил экс-премьер.