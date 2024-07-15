Латвия запрещает въезд в страну автомобилям с белорусскими номерами

«Другие лица, путешествующие с транспортным средством, зарегистрированным в Беларуси, не смогут въехать с ним в ЕС, пересекая государственную границу Латвийской Республики. Человеку с транспортным средством, зарегистрированным в Беларуси, придется вернуться с пункта пропуска через границу в страну, из которой он планировал въехать в Латвию», — пояснили латвийские власти.