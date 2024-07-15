Латвия запрещает въезд в страну автомобилям с белорусскими номерами

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Латвия вводит запрет на въезд в страну для автомобилей с белорусскими номерами, такая информация содержится на сайте латвийской Службы государственных доходов.
«С завтрашнего дня, 16 июля, с 00:01 запрещено движение лиц с зарегистрированными в Республике Беларусь транспортными средствами», — сказано в сообщении латвийского госоргана.
Уточняется, что речь в данном случае идет о легковых автомобилях.
Въехать на машине с белорусскими регистрационными знаками будет невозможно не только через белорусско-латвийскую, но и российско-латвийскую границы. Латвия ссылается при этом на разъяснения наднациональных органов ЕС.
Как утверждают власти Латвии, запрет вводят, чтобы снизить риски обхода санкций. Речь идет о решении Евросоюза от 29 июня нынешнего года. В приложении к нему есть запрет на экспорт легковых авто из Беларуси.
«Теперь запрещено импортировать из Беларуси товары, которые позволяют Беларуси диверсифицировать свои источники дохода», — также отмечено в сообщении.
Запрет на въезд легковушек с белорусскими номерами не будет действовать для дипломатического транспорта.
Машину могут конфисковать
«Другие лица, путешествующие с транспортным средством, зарегистрированным в Беларуси, не смогут въехать с ним в ЕС, пересекая государственную границу Латвийской Республики. Человеку с транспортным средством, зарегистрированным в Беларуси, придется вернуться с пункта пропуска через границу в страну, из которой он планировал въехать в Латвию», — пояснили латвийские власти.
Если въезжающий на такой машине откажется выполнять указания таможенников, в том числе не захочет возвращаться в Беларусь или Россию, авто могут конфисковать.
«Будет разрешено вернуться из ЕС в Беларусь на легковых автомобилях, зарегистрированных в Беларуси, если они не задекларированы как товары и используются только как транспортное средство», — добавили в Службе госдоходов.