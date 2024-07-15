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Петербургский маткапитал планируют выдавать опекунам

В Петербурге материнский капитал планируют выдавать опекунам.

Петербургский материнский капитал планируют выдавать семьям, взявшим ребенка под опеку. Как и в случае с родными и усыновленными, деньги будут полагаться за третьего и последующих детей. Проект соответствующих изменений в законе опубликован 15 июля в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте правительства Петербурга.

В число категорий людей, имеющих право на региональный материнский капитал, добавляют «граждан, принявших на воспитание под опеку (попечительство) <…> третьего или последующих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года». В случае, если договор опеки будет прекращен досрочно (раньше, чем ребенку исполнится 18 лет) и по вине опекунов, полученный материнский капитал будет необходимо вернуть обратно в городской бюджет.

Предполагается, что изменения в законодательстве должны вступить в силу в январе 2025 года.

Согласно действующему закону, региональный материнский капитал может быть использован для строго определенных целей:

  • улучшение жилищных условий, в том числе кредиты;
  • строительство, реконструкция, ремонт садового или жилого дома, приобретение земельного участка;
  • образование ребенка в любой лицензированной организации;
  • высокотехнологичная медицинская помощь ребенку, его реабилитация, санаторно-курортное лечение;
  • платные медицинские стоматологические и офтальмологические услуги;
  • профессиональное образование матери или отца, если он единственный родитель;
  • покупка пассажирского автомобиля российского производства;
  • если у ребенка инвалидность — покупка товаров и услуг, необходимых для адаптации и реабилитации.

На 2024 год размер регионального маткапитала составляет 203 837 рублей. Петербургские родители смогли тратить эти деньги на медицинские услуги и ДМС для ребенка с сентября 2023 года. А право получать материнский (семейный) капитал за четвертого и последующих детей было утверждено в июне 2024 года.