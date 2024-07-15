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Ержан Нурлыбаев стал новым вице-министром здравоохранения

15 июля 2024 года постановлением правительства Ержан Нурлыбаев назначен вице-министром здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, Нурлыбаев родился в 1975 году в Темиртау.

Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 1998 году врачом-хирургом Первой городской больницы Караганды. С 2004 по 2006 годы работал заместителем директора по лечебной работе этого же медицинского учреждения.

В разные годы был главным хирургом Карагандинской области, возглавлял Областной центр травматологии и ортопедии им. Х. Ж. Макажанова. С 2014 по 2021 годы был руководителем Управления здравоохранения Карагандинской области.

С 2021 года председатель Совета директоров НАО «МУК».

До назначения работал директором Областной клинической больницы (Караганды).

Ранее сообщалось, что Аскар Жамбакин ушел с поста вице-министра цифрового развития. Он занимал эту должность с ноября 2020 года.