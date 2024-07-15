Головкин отчитался Токаеву о готовности сборной к Олимпиаде

9 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева, который рассказал, что на главный турнир четырехлетия национальная сборная страны получила 92 лицензии по 25 видам спорта: честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов.