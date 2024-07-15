ANI узнало о просьбе Индии ускорить поставку С-400 из России

В начале июля индийский премьер-министр Нарендра Моди совершил двухдневный визит в Россию впервые за пять лет. В рамках поездки он встретился с руководством страны, в том числе с президентом Владимиром Путиным. Моди поднимал на переговорах вопрос о задержках при поставках запчастей для российской военной техники, в том числе к истребителям Су-30, сообщили в индийском МИДе.