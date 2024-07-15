Какие меры поддержки положены семьям участников СВО из Башкирии в 2024 году.

«Помощь нашим парням, которые участвуют в спецоперации, и их семьям — очень важная для нас задача. Чтобы поддержать бойцов, в дополнение к федеральным мерам мы приняли свой пакет мер. Расширяем его, когда понимаем, что еще мы можем для них сделать. В 2023 году мы направили на поддержку участников СВО 5,1 млрд рублей, в этом году предусмотрели в бюджете еще 6,1 млрд рублей», — написал руководитель региона в своих соцсетях.