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Какие меры поддержки положены семьям участников СВО из Башкирии в 2024 году

Какие меры поддержки положены семьям участников СВО из Башкирии в 2024 году.

Источник: Башинформ

2024 год по указу президента России Владимира Путина объявлен Годом семьи. Решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. Данное направление остается приоритетным и в Республике Башкортостан.

«2024 год президент страны объявил Годом семьи. Это вновь подчёркивает, что укрепление семейных ценностей, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства — наши неизменные приоритеты».

отметил Радий Хабиров, обращаясь к Госсобранию республики с посланием в прошлом году.

В Башкирии накоплен солидный опыт в этих вопросах. По сравнению с другими регионами в республике реализуется наибольшее количество дополнительных существенных мер поддержки семьям с детьми, в том числе семьям участников СВО. Наиболее массовыми из них стали бесплатный проезд детям участников СВО на общественном транспорте и бесплатное горячее питание для школьников и студентов колледжей.

«Помощь нашим парням, которые участвуют в спецоперации, и их семьям — очень важная для нас задача. Чтобы поддержать бойцов, в дополнение к федеральным мерам мы приняли свой пакет мер. Расширяем его, когда понимаем, что еще мы можем для них сделать. В 2023 году мы направили на поддержку участников СВО 5,1 млрд рублей, в этом году предусмотрели в бюджете еще 6,1 млрд рублей», — написал руководитель региона в своих соцсетях.

В этом году дополнительно к существующим мерам поддержки участников СВО из Башкирии освободили от уплаты транспортного налога. Кроме того, мобилизованным из республики не придётся платить за газ и воду, сообщало информагентство «Башинформ».