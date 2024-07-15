Мэр Омска рассказал о судьбе провала на набережной Оми

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале рассказал, кто будет убирать провал на набережной Оми.
Градоначальник отметил, что территория, на которой находится дыра в асфальте принадлежит предпринимателю. Сейчас идут суды, которые помогут признать сделку приобретения земли недействительной. Но пока дыра находится на земле предпринимателя, администрация ничего не может сделать.
Сотрудники УДХБ пока огородили провал и засыпали опасные участки песком. Владельцу объекта направлены предписания по устранению провала. Также мэр Омска попросил воздержаться омичей от прогулок на рядом с провалом.