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Мэр Омска рассказал о судьбе провала на набережной Оми

Провал огородили лентой и попросили омичей не ходить туда.

Источник: соцсети

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале рассказал, кто будет убирать провал на набережной Оми.

Градоначальник отметил, что территория, на которой находится дыра в асфальте принадлежит предпринимателю. Сейчас идут суды, которые помогут признать сделку приобретения земли недействительной. Но пока дыра находится на земле предпринимателя, администрация ничего не может сделать.

Сотрудники УДХБ пока огородили провал и засыпали опасные участки песком. Владельцу объекта направлены предписания по устранению провала. Также мэр Омска попросил воздержаться омичей от прогулок на рядом с провалом.

ЖКХ