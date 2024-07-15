Согласно информации, предоставленной Федеральным правительством Германии и опубликованной в издании Münchner Merkur, Германия осуществила тайную передачу Украине 39 танков, системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также установки Himars.
Недавно Украина получила от Германии танки Leopard 1A5 и боевые машины пехоты (БМП) Marder. Всего количество переданных БМП достигло 120 единиц, а количество танков выросло до 50. Кроме того, Германия поставила системы ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS. В списке военной помощи также указаны три реактивные системы залпового огня Himars.
20 июня сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на поставку боеприпасов калибра 155 мм на сумму до 8,5 млрд евро. Поставки начнутся в начале 2025 года, основным покупателем станет Германия, частично обеспечивающая Украину. В заказе также участвуют Нидерланды, Эстония и Дания.
1 июля был заключен еще один крупный заказ — 6500 военных грузовиков на сумму 3,5 млрд евро. На первом этапе дочернее предприятие Rheinmetall должно поставить вооруженным силам Германии более 610 грузовиков на сумму в 312 млрд евро, из которых 250 должны быть переданы в этом году.
Россия многократно выражала недовольство по поводу поставок вооружений Украине и настаивала на их прекращении. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подчеркивал, что вмешательство западных стран лишь удлиняет конфликт, но не в состоянии повлиять на результат проводимой спецоперации.