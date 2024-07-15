Германия тайно передала Украине оружие и военную технику

1 июля был заключен еще один крупный заказ — 6500 военных грузовиков на сумму 3,5 млрд евро. На первом этапе дочернее предприятие Rheinmetall должно поставить вооруженным силам Германии более 610 грузовиков на сумму в 312 млрд евро, из которых 250 должны быть переданы в этом году.