Владивосток и Ош стали городами-побратимами

«Во Владивостоке осуществляет свою деятельность канцелярия посольства Киргизской Республики в РФ. Согласно информации от руководителя канцелярии посольства, в настоящее время во Владивостоке проживают более трех тысяч киргизов, занятых в сфере здравоохранения, услуг, строительства, благоустройства и развития городской инфраструктуры», — говорится в релизе.