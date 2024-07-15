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Владивосток и Ош стали городами-побратимами

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл — РИА Новости. Российский Владивосток и киргизский Ош стали городами-побратимами, сообщает мэрия дальневосточной столицы.

Источник: © РИА Новости

«Соглашение об установлении побратимских связей между городами Владивосток и Ош заключили в рамках XI российско-киргизской межрегиональной конференции в Красноярске… Город Ош стал первым побратимом Владивостока в Киргизской Республике и Центральной Азии в целом», — говорится в сообщении.

Документ подписали заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний и заместитель мэра города Ош Замир Юсупов, информируют власти.

«Во Владивостоке осуществляет свою деятельность канцелярия посольства Киргизской Республики в РФ. Согласно информации от руководителя канцелярии посольства, в настоящее время во Владивостоке проживают более трех тысяч киргизов, занятых в сфере здравоохранения, услуг, строительства, благоустройства и развития городской инфраструктуры», — говорится в релизе.