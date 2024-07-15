Владивосток и Ош стали городами-побратимами

«Соглашение об установлении побратимских связей между городами Владивосток и Ош заключили в рамках XI российско-киргизской межрегиональной конференции в Красноярске… Город Ош стал первым побратимом Владивостока в Киргизской Республике и Центральной Азии в целом», — говорится в сообщении.
Документ подписали заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний и заместитель мэра города Ош Замир Юсупов, информируют власти.
«Во Владивостоке осуществляет свою деятельность канцелярия посольства Киргизской Республики в РФ. Согласно информации от руководителя канцелярии посольства, в настоящее время во Владивостоке проживают более трех тысяч киргизов, занятых в сфере здравоохранения, услуг, строительства, благоустройства и развития городской инфраструктуры», — говорится в релизе.