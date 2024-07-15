Прокурора по делу Бишимбаева повысили в звании

«Поздравляю вас с очередним званием», «Какая красота в погонах! В Айжан — профессионализм, искренность, душевность и красота», «Айжан, поздравляю вас с новым званием!», «Поздравляю вас с повышением. Лучшая», «Вы достойны всех звезд», — написали комментаторы.