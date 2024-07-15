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Прокурора по делу Бишимбаева повысили в звании

Прокурора Айжан Аймаганову, которая стала известна казахстанцам после дела об убийстве Салтанат Нукеновой, повысили в звании, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Baigenews

На своей странице в Instagram* Айжан Аймаганова выложила новую публикацию, где предстала в форме с погонами подполковника. Пользователи соцсетей в комментариях начали поздравлять Аймаганову.

«Поздравляю вас с очередним званием», «Какая красота в погонах! В Айжан — профессионализм, искренность, душевность и красота», «Айжан, поздравляю вас с новым званием!», «Поздравляю вас с повышением. Лучшая», «Вы достойны всех звезд», — написали комментаторы.

Отметим, что в судебном процессе над Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым представлявшая сторону обвинения Аймаганова участвовала в звании майора юстиции.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Прокуратура