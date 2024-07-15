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Зеленский сделал заявление о мирном саммите с Россией

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Представители России должны присутствовать на втором мирном саммите, заявил Владимир Зеленский, чьи слова передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2023

«Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», — цитируют слова политика в публикации.

По его словам, для этого к ноябрю планируется разработать некий план на встречах в разных государствах, указали журналисты.

Накануне корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли писал, что Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией.

В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.