Зеленский сделал заявление о мирном саммите с Россией

«Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», — цитируют слова политика в публикации.
По его словам, для этого к ноябрю планируется разработать некий план на встречах в разных государствах, указали журналисты.
Накануне корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли писал, что Украина допускает возможность начала мирных переговоров с Россией.
В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.