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В Узбекистане семьям трудовых мигрантов планируют выдавать финансовую помощь

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане предложили выплачивать единовременную помощь семьям, чей кормилец уехал на заработки за границу, передает корреспондент Podrobno.uz.

Министерство занятости и сокращения бедности вынесло на обсуждение соответствующий проект постановления.

Согласно документу, с 1 октября 2024 года на основании письменной рекомендации помощников хокимов районов (городов) выделять:

  • единовременную материальную помощь семьям, чей кормилец находится на заработках за рубежом, и находящимся в «Едином реестре социальной защиты» — 2 БРВ (680 тысяч сумов);
  • членам семей с ограниченными возможностями, чей кормилец находится на заработках за рубежом, или включенным в «железную», «женскую» или «молодежную» тетради — 5 БРВ (1,7 миллионов сумов) на приобретение лекарств, инвалидных колясок, слуховых аппаратов и ортопедических изделий;
  • разовое бесплатное направление в санаторно-профилактические лечебные учреждения системы профсоюзов членов семей, достигших пенсионного возраста или имеющих инвалидность I и II групп, граждан, выезжающих на заработки.

Рекомендуется также на основании письменных рекомендаций организовать выдачу бесплатных путевок в лагеря детям граждан, зарегистрированным в «Едином реестре социальной защиты», включенным в тетради, а также детям, чьи родители выехали в трудовую миграцию.

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