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В России мигрантов призовут не свистеть женщинам

В рамках адаптационного курса для трудовых мигрантов из Центральной Азии, разработанного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), мигрантов призывают соблюдать этические нормы в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Курс, включающий лекционное занятие продолжительностью 70 мин., охватывает правила въезда и пребывания иностранных граждан в России, заключение трудовых договоров и нормы поведения в стране.

Особое внимание уделяется недопустимости свиста и непристойных жестов в адрес местных женщин и мужчин. «Женщины в России традиционно носят открытую одежду, что является нормой, а не приглашением к знакомству», — говорится в материалах курса.

Также запрещено физическое прикосновение к незнакомцам, которое может быть воспринято как домогательство.

Курс подчеркивает важность изучения русского языка. Обозначается недопустимость жертвоприношений животных.

В публикации отмечается, что с начала года из России было депортировано более 30 тыс. иностранцев.