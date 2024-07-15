Курс, включающий лекционное занятие продолжительностью 70 мин., охватывает правила въезда и пребывания иностранных граждан в России, заключение трудовых договоров и нормы поведения в стране.
Особое внимание уделяется недопустимости свиста и непристойных жестов в адрес местных женщин и мужчин. «Женщины в России традиционно носят открытую одежду, что является нормой, а не приглашением к знакомству», — говорится в материалах курса.
Также запрещено физическое прикосновение к незнакомцам, которое может быть воспринято как домогательство.
Курс подчеркивает важность изучения русского языка. Обозначается недопустимость жертвоприношений животных.
В публикации отмечается, что с начала года из России было депортировано более 30 тыс. иностранцев.
В России мигрантов призовут не свистеть женщинам
В рамках адаптационного курса для трудовых мигрантов из Центральной Азии, разработанного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), мигрантов призывают соблюдать этические нормы в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Курс, включающий лекционное занятие продолжительностью 70 мин., охватывает правила въезда и пребывания иностранных граждан в России, заключение трудовых договоров и нормы поведения в стране.