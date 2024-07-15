В России мигрантов призовут не свистеть женщинам

Курс, включающий лекционное занятие продолжительностью 70 мин., охватывает правила въезда и пребывания иностранных граждан в России, заключение трудовых договоров и нормы поведения в стране.



Особое внимание уделяется недопустимости свиста и непристойных жестов в адрес местных женщин и мужчин. «Женщины в России традиционно носят открытую одежду, что является нормой, а не приглашением к знакомству», — говорится в материалах курса.



Также запрещено физическое прикосновение к незнакомцам, которое может быть воспринято как домогательство.



Курс подчеркивает важность изучения русского языка. Обозначается недопустимость жертвоприношений животных.



В публикации отмечается, что с начала года из России было депортировано более 30 тыс. иностранцев.