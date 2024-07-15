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Пенсионер примет участие в выборах губернатора Самарской области

Пенсионер Григорий Еремеев, выдвинутый региональным отделением в «Демократической партии России», подал документы для уведомления о выдвижении на должность губернатора Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Период выдвижения кандидатов на должность губернатора Самарской области заканчивается в 18:00 (MSK+1) 21 июля 2024 года.

Ранее в региональный избирком документы для участия в выборах губернатора Самарской области подали депутат Госдумы РФ Владимир Плякин (партия «Новые люди»), Михаил Маряхин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Алексей Лескин (КПРФ), первый секретарь реготделения партии «Коммунисты России» Вадим Байков, Наталья Бисярина (ЛДПР). От «Единой России» кандидатом на пост главы региона был выдвинут Вячеслав Федорищев — врио губернатора Самарской области.