Пенсионер примет участие в выборах губернатора Самарской области

Ранее в региональный избирком документы для участия в выборах губернатора Самарской области подали депутат Госдумы РФ Владимир Плякин (партия «Новые люди»), Михаил Маряхин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Алексей Лескин (КПРФ), первый секретарь реготделения партии «Коммунисты России» Вадим Байков, Наталья Бисярина (ЛДПР). От «Единой России» кандидатом на пост главы региона был выдвинут Вячеслав Федорищев — врио губернатора Самарской области.